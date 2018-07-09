Yeni kabinede Ticaret Bakanı Rıfat Hisarcıklıoğlu mu oldu? Rıfat Hisarcıklıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi son dakika olarak belli olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın yeni kabinesinde Ticaret Bakanı Rıfat Hisarcıklıoğlu mu oldu? Rıfat Hisarcıklıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak.Türkiye yeni kabinesinin kimlerden oluşacağı merak edilirken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da yeni kabinede ismi geçenler arasında.

RIFAT HİSARCIKLOĞULU KİMDİR?

Rifat Hisarcıklıoğlu, 22 Kasım 1955 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü.

İktisat ve İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş sektörüne aile şirketiyle giriş yapan Hisarcıkoğlu, yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1992 senesinde Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliğine seçildi ve 1 sene başkan yardımcılığı yaptı.

Daha sonra 2001 senesinde yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve geldi ve 2002, 2005, 2009 ve 2013 senelerinde yeniden TOBB Başkanı seçildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil çağrısına kulak vererek, 5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 100 şirket ile düzenli toplantı yaptı ve aracın üretilmesi için gönüllü olan 5 "babayiğidin" harekete geçmesinde aktif rol aldı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, köklü otomotiv devlerinin yeni nesil otomobil teknolojilerini yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştıklarını belirterek, "İşte bu yüzden Türkiye'nin otomobilinin tam zamanıdır." dedi.