0553 313 94 23

Yeni kabinede şaşırtan istatistik! Türkiye tarihine geçti

Dün başkan Erdoğan'ın yemin töreniyle birlikte Türkiye tarihinde yeni dönemin başlamasıyla açıklanan kabine Türkiye tarihinin en genç kabinesi oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 08:21
Yeni kabinede şaşırtan istatistik! Türkiye tarihine geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.

YAŞ ORTALAMASI 49'LA EN GENÇ KABİNE OLARAK TARİHE GEÇTİ

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yeni bakanlar, Türkiye tarihinin en genç kabinesi olarak dikkat çekti. En genç Bakan Zehra Zümrüt Selçuk (39) olurken en yaşlı bakan ise Hulusi Akar oldu. (64) Yeni kabinenin yaş ortalaması 49.

 İşte bakanların doğum tarihleri:

Fuat Oktay-1964

Abdülhamit Gül-1977

Berat Albayrak-1978

Mevlüt Çavuşoglu-1968

Süleyman Soylu-1969

Hulusi Akar-1952

Prof. Ziya Selçuk-1961

Fahrettin Koca-1965

Fatih Dönmez-1965

Mehmet Cahit Turan-1960

Fatih Kurum-1976

Bekir Pakdemirli-1973

Mehmet Ersoy-1968

Mehmet Kasapoğlu-1976

Ruhsar Pekcan-1958

Mustafa Varank-1976

Zehra Zümrüt Selçuk-1979

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 08:21
  1. Erdoğan
  2. genç
  3. yeni kabine

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh
    1. ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek..
    2. Trump 'Yüksek Mahkeme' adayını açıkladı
    3. Yeni Genelkurmay Başkanı Org. Güler oldu
    4. Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti..
    5. NATO'dan S-400 açıklaması
    6. Şişli’de polis son anda böyle yakaladı!
    7. TSK'daki terfi ve atamalarda düzenleme..
    8. İşte TSK'nın yeni komuta kademesi! 30...
    9. Kara Kuvvetleri Komutanı kim oldu!..
    10. Yeni kabinede şaşırtan istatistik!..
    11. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    12. Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de..
    13. Yaşar Güler kimdir ve nerelidir? Yeni..
    14. Genelkurmay Başkanı kim oldu? Atamalar..
    15. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
    16. İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    17. Hulusi Akar'ın yerine Genelkurbay..
    18. Yeni kabinede yer alan 4 isim istifa..
    19. Ailesinin ikna ettiği YPG'li terörist..
    20. Düğün fotoğrafçısı damadı darp etti...
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...
    İşte yeni kabinedeki bakanlar...