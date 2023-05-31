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Gündem Yeni Kabine'de kimler olacak? Son kulis bilgileri açıklandı
Gündem

Yeni Kabine'de kimler olacak? Son kulis bilgileri açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 22:37:00 -
Yeni Kabine'de kimler olacak? Son kulis bilgileri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor. Abdulkadir Selvi Kabine'de hangi isimlerin olabileceğine dair son kulis bilgilerini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını ilan etmesiyle TBMM’nin 28. dönem takvimi işlemeye başladı. Milletvekillerinin yeminin ardından ise 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’da yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün akşam saatlerinde yeni Kabine'yi açıklaması; pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul’da ant içmesi planlanıyor. Yeni Kabine'de kimlerin olacağı ise merak konusu.

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge Programında gazeteci Abdulkadir Selvi son kulis bilgilerini paylaştı. Selvi şu ifadeleri kullandı: Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş çok ön plana çıktı. Bahçeli-Erdoğan görüşmesinden sonra daha güçlendi bu. Devlet Bey'in Bakan önerisi var ise diye görüşülüyor ama Devlet Bey prensip olarak bu zamana kadar hiç girmedi.

Bu dönem iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Mehmet Şimşek ön planda. Mehmet Şimşek'in de kafasında bazı sorular var bir görüşme olabilir.

Bakan olarak da Ticaret Bakanlığı Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye için Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor. Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. İkinci olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanı Murat Kurum'un bakan olacağı konuşuluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu içinse Devlet Bahçeli ile görüşmenin sonucu bekleniyordu kulis bilgisi olarak. İkisinin de bakan olarak dönme ihtimali güçlü.
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