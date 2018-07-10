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Yeni Kabine'de 4 Trabzonlu bakan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni hükümet sisteminin ilk bakanlar kurulunu açıkladı. Yeni bakanlar kurulunda Trabzonlu isimler de yer aldı.

10 Temmuz 2018 Salı 00:11
Yeni Kabine'de 4 Trabzonlu bakan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte Türkiye’de yeni hükümet sistemi resmen hayata geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Yeni kabinede önemli değişiklikler yaşandığı göze çarparken yeni kabinede Trabzonlu isimlerin yer alması da Trabzon'da sevince neden oldu.

İşte yeni sistemin ilk kabinesinde yer alan Trabzonlu isimler:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 00:11
  1. Süleyman Soylu
  2. Berat Albayrak
  3. Mustafa Varank
  4. Mehmet Cahit Turhan
  5. Trabzonlu bakanlar
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