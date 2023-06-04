Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler, Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı: Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu yer aldı.

Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı.