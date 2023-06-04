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Gündem Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 00:25:00 -
Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni kabine Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler, Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı: Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu yer aldı.

Yeni kabine Resmi Gazete'de yayımlandı.

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