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Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni kabine listesi dün Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bugün ise yeni bakanlarında yer aldığı yeni kabine listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste...

10 Temmuz 2018 Salı 08:21
Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve Bakanlıklara yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlıklara dair yaptığı atamaların listesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu.

Söz konusu atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 08:21
  1. bakanlar
  2. Resmi Gazete
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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