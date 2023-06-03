Yeni kabine açıklandı! İşte Bakan olan isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni dönem kabinesini açıkladı.
Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine üyelerini açıkladı.
İşte yeni kabine:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Sanayii ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Askın Bak
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye, bugün dünden daha güçlüdür. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 24 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi, her iki seçimde de ülkemize karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri için tebrik ediyorum.
Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.
Umudunu Türkiye'nin yükselişine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 28 milyona yakın insanımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunların bizlere aynı zamanda çok büyük sorumluluk yüklediğini de çok iyi biliyoruz.
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85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden yüz milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız. Bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız.
Yeni kabinemize geçmeden önce, şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."