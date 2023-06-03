Yeni kabine açıklandı! İşte Bakan olan isimler

Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine üyelerini açıkladı.

İşte yeni kabine:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Sanayii ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Askın Bak

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, bugün dünden daha güçlüdür. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 24 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi, her iki seçimde de ülkemize karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri için tebrik ediyorum.

Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

Umudunu Türkiye'nin yükselişine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 28 milyona yakın insanımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunların bizlere aynı zamanda çok büyük sorumluluk yüklediğini de çok iyi biliyoruz.

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85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden yüz milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız. Bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız.

Yeni kabinemize geçmeden önce, şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."