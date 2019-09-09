Yeni Jandarma Komutanı göreve başladı
Şırnak’tan, Manisa’ya atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Valisi Ahmet Deniz’i ziyaret etti.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
Şırnak’tan, Manisa’ya atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Valisi Ahmet Deniz’i ziyaret etti.
Şırnak İl Jandarma Komutanı iken Manisa İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Vali Ahmet Deniz’i ziyaret ederek görevine başladı.
Vali Ahmet Deniz, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.
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