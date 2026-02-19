Bakan Tekin’den Ramazan çadırına ziyaret

Erzurum’da Ramazan akşamına gençlerle birlikte eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Havuzbaşı Kent Meydanı’ndaki AK Parti Ramazan Çadırı’nda vatandaşlarla buluştu. Burada gençlerle bir araya gelen Tekin, gençlerin ramazan ayını tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve gençlerle masa tenisi ile langırt oynayıp fotoğraf çektirdi.