İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

RAMAZANI FESTİVAL HAVASINDA KUTLAYACAĞIMIZ BİR DÜNYA KURDUK: İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Ramazan Köyü'nün kurulu bulunduğu alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılından bu yana gerçekleştirdikleri ramazan faaliyetinin bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin her yıl üzerine koyan, içerik noktasında zenginleşen bir ramazan iletişimi projesi olduğunu belirten Şengül, "140'tan fazla milletten yolcunun misafir edildiği İstanbul Havalimanı'nda kendi kültürümüzden ve geçmişimizden gelen bu özel ayı tüm yolcuların deneyimlemesini istiyoruz. Çocuklarımızla böyle bir ayı tekrar şenlik ve festival havasında kutlamak istiyoruz. Çünkü bunu yapmadığımızda çocuklarımız başka milletlerin, başka kültürlerin manevi günlerini artık kutlamaya başlar duruma geldi." diye konuştu.