İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor
AA

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Köyü, geleneksel lezzetler, oyunlar ve dijital deneyimlerle yolculara festival havasında bir Ramazan sunuyor.

Foto - İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

Havalimanında 2021 yılında düzenlenmeye başlayan etkinlikler bu yıl da yapılıyor. Hem İç hem Dış Hatlar bölümlerinde kurulan Ramazan Köyü, yolculara geleneksel ve modern dokunuşların iç içe geçtiği bir deneyim sunuyor. Ramazan boyunca saat 10.00 ve 22.00 saatleri arasında açık olan bu noktada, kaligrafi ve ebru atölyelerinden çocuk oyun alanlarına, çizgi film gösterimlerinden nostaljik atlı karıncaya kadar geniş bir aktivite yelpazesi yolcuları bekliyor.

Foto - İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

Ramazan Köyü'nde, Dijital Dilek Ağacı ile yolcuların temennileri görsel şölene dönüşüyor. Bu yenilikçi yaklaşım, hatıra fotoğrafıyla tamamlanıyor. Ziyaretçiler, bu alanda dijital ebru desenlerinden İstanbul'un modern tasvirlerine, aya sanal gerçeklik yolculuğundan Karagöz ve Hacivat'ın dünyasına kadar dört farklı konsepti deneyimleyebiliyor.

Foto - İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

Haftalık Hacivat-Karagöz gölge oyunları kültürel mirası canlı tutarken, terminal genelinde yankılanan ney, ud ve kanun ezgileri ruhu dinlendiriyor. Ramazan Postanesi'nde yolcuların hazırladığı özel kartpostallar İGA aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. "En Aile Dostu Havalimanı" ünvanına sahip İstanbul Havalimanı'nda, çocuklar ve ailelere yönelik etkinlikler ön plana çıkıyor. Yolculara, her gün 11.00 ve 20.00 saatleri arasında ücretsiz ikramlar sunuluyor. Reyhan şerbeti, meyveli Osmanlı macunu, pamuk şeker ve hurma gibi geleneksel lezzetler, modern bir sunumla birleşerek seyahat öncesi lezzet durağı oluşturuyor.

Foto - İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

RAMAZANI FESTİVAL HAVASINDA KUTLAYACAĞIMIZ BİR DÜNYA KURDUK: İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Ramazan Köyü'nün kurulu bulunduğu alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılından bu yana gerçekleştirdikleri ramazan faaliyetinin bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin her yıl üzerine koyan, içerik noktasında zenginleşen bir ramazan iletişimi projesi olduğunu belirten Şengül, "140'tan fazla milletten yolcunun misafir edildiği İstanbul Havalimanı'nda kendi kültürümüzden ve geçmişimizden gelen bu özel ayı tüm yolcuların deneyimlemesini istiyoruz. Çocuklarımızla böyle bir ayı tekrar şenlik ve festival havasında kutlamak istiyoruz. Çünkü bunu yapmadığımızda çocuklarımız başka milletlerin, başka kültürlerin manevi günlerini artık kutlamaya başlar duruma geldi." diye konuştu.

Foto - İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu: Ramazan Köyü terminali şenlendiriyor

Ramazan Köyü'nde geçmişle bugünü buluşturduklarını dile getiren Şengül, şunları kaydetti: "Geçmişi özlüyoruz ama geçmişe dönmüyoruz. Özellikle çocuklarımızın tercihine göre ramazanı festival havasında kutlayacağımız bir dünya kurduk burada. Postane ofisimizde sevdiğiniz kişilere tebrik kartı yollamak gibi geçmişe ait bir unsur varken, dijital dilek ağacında, dijital mecralarda temenni ve dileklerinizi de paylaşabiliyorsunuz. Hacivat-Karagöz gölge oyununu bir tarafta ağırlarken, yine terminalin değişik bölgelerinde lunapark aktivitelerimizle çocuklarla ilgili çeşitli etkinlikleri yolcularımıza sunuyoruz. Günlük yaklaşık 260 bin yolcunun ramazan ayında da hoşça vakit geçirmesini istiyoruz." Şengül, başta çocuklu aileler olmak üzere yolculardan olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekledi.

