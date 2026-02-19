  • İSTANBUL
Dünya
8
Yeniakit Publisher
ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

İran ve Rusya'dan donanma birlikleri Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yapılan ortak tatbikatta ABD'ye göz dağı verdi.

#1
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

İran ve Rusya donanmasının yüzer birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının operasyonel aşamaları, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda icra edildi.

#2
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatları sırasında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.

#3
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

Operasyon, ticari gemilerin Bender Abbas Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne acil durum mesajları göndermesinin ardından başladı.

#4
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

Ardından, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-3 helikopteri ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait bir Bell 412 helikopteri bölgede arama yaptı.

#5
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

Tatbikatlarda komuta gemisi olarak görev yapan İran'ın Elvend muhribi de daha sonra kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlanmış savaş gemilerini olay yerine sevk etti.

#6
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

Son olarak İran ve Rus özel deniz kuvvetleri, eş zamanlı helikopter ve kara operasyonunun ardından geminin kontrolünü sağlayarak saldırganları gözaltına aldı.

#7
Foto - ABD bu işe ne diyecek? İran ve Rusya'dan gövde gösterisi

Tatbikat, İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirdiği ve bölgeye ek deniz unsurları sevk ettiği dönemde gerçekleşiyor.

