Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız
Gündem

Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’yi ve bölgeyi terörden arındıracaklarını söyleyerek, Terörsüz Türkiye sürecinin Meclis çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece millete yaslanan bir süreç yürüttüklerini vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net iradenin, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf ettiğini kaydetti.

Çelik, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır. 

“MECLİS BOYUTU GÜÇLÜ ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLDİ”

Bu süreçte Yüce Meclis milletimiz adına değerli bir insiyatif almıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir.

“ÜLKEMİZİ VE BÖLGEMİZİ TERÖRDEN ARINDIRACAĞIZ”

Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki, kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekâlet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar. “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.  “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir. Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz. 

"GERÇEK MEDENİ DEĞERLERİ SAVUNACAĞIZ"

Medeni bir hayatın tüm kazanımları, dünya çapında hedef alınıyor. Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor.

Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür. Yakın coğrafyamızdaki halklarla “kardeşlik siyaseti” temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız.

