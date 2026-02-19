  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!
Gündem

Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik "Alın bunu buradan" şeklindeki tehditkar ifadelerinin nasıl ters teptiğini analiz etti. Tokur, Özel'in yargı mensuplarına yönelik mafyatik dilinin ve "aklını başına topla" nakaratlarının bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozularak, hedefteki ismin Adalet Bakanı yapılmasıyla sonuçlanan tarihi süreci köşesine taşıdı.

Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

YÜKSEL TOKUR

“Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum: Bundan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan."

“Ben sana ne lakap takayım savcı? Desem desem odun derim odun odun!”

"Senin alnını karışlayacağım."

Bu sözler, “ülkede özgürlük yok” diyen, uzaktan kumandalı olduğu için bir türlü gerçekten özgür olamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait.

Şimdiye kadar birçok hükümet döneminde, kaç defa Bakan değişikliği yapıldı. Ama hiç birisi sanırım geçen haftaki kadar ses getirmedi.

Sıradan bir görev değişikliğini hukuken değil, güç kullanarak engellemeye çalışmak ancak CHP’ye yakışırdı.

Daha önce Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan, sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek’e CHP neden saldırıyor?..

Farkındaysanız, açılan yolsuzluk ve diğer davaların hiçbirisi için: “Arkadaşlarımız temiz, suçsuz” diyemiyorlar.

Ne diyorlar: “Arkadaşlarımıza –suçlu da olsalar- dava açmazsın!”
 
Niye ki?.. Sizin dışkınızda mavi boncuk mu var?!?

