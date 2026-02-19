Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

YÜKSEL TOKUR

“Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum: Bundan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan."



“Ben sana ne lakap takayım savcı? Desem desem odun derim odun odun!”



"Senin alnını karışlayacağım."



Bu sözler, “ülkede özgürlük yok” diyen, uzaktan kumandalı olduğu için bir türlü gerçekten özgür olamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait.





Şimdiye kadar birçok hükümet döneminde, kaç defa Bakan değişikliği yapıldı. Ama hiç birisi sanırım geçen haftaki kadar ses getirmedi.



Sıradan bir görev değişikliğini hukuken değil, güç kullanarak engellemeye çalışmak ancak CHP’ye yakışırdı.



Daha önce Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan, sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek’e CHP neden saldırıyor?..



Farkındaysanız, açılan yolsuzluk ve diğer davaların hiçbirisi için: “Arkadaşlarımız temiz, suçsuz” diyemiyorlar.

Ne diyorlar: “Arkadaşlarımıza –suçlu da olsalar- dava açmazsın!”



Niye ki?.. Sizin dışkınızda mavi boncuk mu var?!?

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...