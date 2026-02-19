  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Hatay'dan üzen haber! 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
AA
Hatay'dan üzen haber! 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Hatay'da çaya düştüğü iddia edilen 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü öne sürülen 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Özerli Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin (10) köprüden çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Akıntıya kapılan çocuğun düştüğü yerden 1 kilometre ileride cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

