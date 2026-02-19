Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş haber geldi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise tutuklamaya sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti.