Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı

Avustralya’da Ramazan ayı öncesinde ülkenin en büyük camilerinden biri olan Lakemba Camii’ne gönderilen tehdit mektubu polis soruşturmasına konu oldu. Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre mektupta 'bir domuz çizimi' yer aldığı ve 'Müslüman ırkını öldürme' tehdidinin bulunduğu aktarıldı.

Polis, mektubun adli incelemeye alındığını ve dini mekanlar ile toplumsal etkinliklerde devriyelerin artırılacağını açıkladı.

Bu olayın, son haftalarda camiye gönderilen benzer içerikli tehditlerin üçüncüsü olduğu bildirildi. Daha önce gönderilen bir mektupta caminin ateşe verildiğini tasvir eden bir çizim yer aldığı kaydedildi.

Ocak ayında cami personeline gönderilen bir başka tehdit mektubuyla bağlantılı olarak 70 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı ve hakkında suçlama yöneltildiği belirtildi.

BÖLGENİN YÜZDE 60'SINDAN FAZLASI MÜSLÜMAN

Cami yönetimini yürüten Lübnan Müslüman Derneği’nin, ek güvenlik görevlileri ve güvenlik kameraları için hükümete başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Ramazan boyunca her gece yaklaşık 5 bin kişinin camiye gelmesinin beklendiği ifade edildi. Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre Lakemba bölgesinde yaşayanların yüzde 60’ından fazlası Müslüman kimliği taşıyor.

Canterbury-Bankstown Belediye Başkanı Bilal El Hayek, toplumun 'çok endişeli' olduğunu söyledi. El Hayek’in, bazı ailelerin çocuklarını bu Ramazan camilere göndermemeyi düşündüğünü aktardığı bildirildi.

ALBANESE'DEN AÇIKLAMA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, tehditleri kınadı. Albanese’nin, “İnsanların inançlarını yaşarken bu tür tehditlere maruz kalması kabul edilemez” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Son dönemde ülkede İslamofobi vakalarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Hükümet destekli bir raporda, 2023 sonundan itibaren Müslüman karşıtı söylemlerin yükseldiği belirtildi.

Islamophobia Register Australia verilerine göre, Bondi’de aralık ayında yaşanan silahlı saldırının ardından bildirilen olaylarda yüzde 740 artış görüldüğü kaydedildi. Belediye Başkanı El Hayek’in, “Bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötü dönem” dediği aktarıldı.