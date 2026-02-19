Nelere dikkat etmeliyiz? Susatmayan sahur menüsü nasıl hazırlanır? Tok tutan pratik sahur yiyecekleri

ORUÇLUYKEN SUSAMAMAK İÇİN SAHURDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1- İçerisinde fazla miktarda tuz ve baharat bulunan yiyecekler tüketilmemelidir. 2- Kızartma türü yiyecekler, susatacağı için tercih edilmemelidir. 3- Asitli/meyveli içecekler gün boyu susuzluk çekmenize neden olacaktır. 4- Orucu açtıktan sonra sahura kadar olan vakitte en az 2,5 litre su tüketilmelidir. 5- Lifli ve su miktarı bol olan besinler tüketilmelidir. 6- Yalnızca sahurda değil iftarda da bol sıvı tüketilmelidir. 7- Ağır yemekler yerine kahvaltılık, sebze ve meyve gibi hafif besinleri tercih etmelisiniz.