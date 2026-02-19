Nelere dikkat etmeliyiz? Susatmayan sahur menüsü nasıl hazırlanır? Tok tutan pratik sahur yiyecekleri
Ramazan ayında daha rahat ve kolay oruç ibadetini gerçekleştirmenize yardımcı olacak sahur menüsü de çok çok önemli hal alıyor.
Susuzluktan dolayı gün içerisinde hararetlenmenize neden olmayacak besin önerilerini ve doyurucu sahur menü listesini okumak için haberimizi okuyabilirsiniz. Oruçluyken susamamak içi sahurda ne yemeli?
Artan susuzluk hissi, Ramazan’da oruç tutacak birçok kişiyi endişelendiriyor. Uzmanlar ise bu kaygının doğru planlanmış bir sahur menüsüyle büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor.
yasemin.com'a göre; özellikle sahurda tüketilen çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin gün içinde susuzluğu artırabileceğine dikkat çekilirken, tok tutan ve susatmayan besinlerin tercih edilmesi öneriliyor. Peki, sahurda nasıl beslenmeli? İşte detaylar…
ORUÇLUYKEN SUSAMAMAK İÇİN SAHURDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1- İçerisinde fazla miktarda tuz ve baharat bulunan yiyecekler tüketilmemelidir. 2- Kızartma türü yiyecekler, susatacağı için tercih edilmemelidir. 3- Asitli/meyveli içecekler gün boyu susuzluk çekmenize neden olacaktır. 4- Orucu açtıktan sonra sahura kadar olan vakitte en az 2,5 litre su tüketilmelidir. 5- Lifli ve su miktarı bol olan besinler tüketilmelidir. 6- Yalnızca sahurda değil iftarda da bol sıvı tüketilmelidir. 7- Ağır yemekler yerine kahvaltılık, sebze ve meyve gibi hafif besinleri tercih etmelisiniz.
HEM TOK TUTAN HEM DE SUSUZLUĞU GİDEREN SAHUR İÇECEĞİ TARİFİ
MALZEMELER: Bir su bardağı kefir 1 adet salatalık 2-3 sap nane 1-2 damla limon
Oruç ibadeti için kalkacağınız sahurda, ertesi gün daha az acıkmak ve susuzluk çekmek için tüketebileceğiniz ideal besinlerden birisi de kefirdir. Hem ferahlık hissettiren hem de sağlıklı olan kefiri salatalık, nane ve limon ile blenderdan güzelce geçirin. Hazırlar hazırlamaz tüketilmesi önerilen kefir karışımını bekletip tüketirseniz dışarıda kaldığında bozulma ihtimalinin fazla olacağını unutmamalısınız.
Tok tutan ve susatmayan sahur menüsü 1- Yumurta: Sahur için eşsiz bir besin. Omlet şeklinde ya da haşlanmış yumurta şeklinde tüketebileceğiniz gibi menemen gibi sebzelerle de tercih edebilirsiniz.
2- Peynir: Kemik gelişimine de yardımcı olan güçlü kalsiyum kaynağı peyniri sahurda yiyebilirsiniz. Peynir yiyemeyenler yoğurt tüketebilir.
3- Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarından yapılan sağlıklı salatalar yenebilir. 4- Posa değeri yüksek çorbalar: Özellikle kuru baklagilli yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimekli sebze çorbaları ile etkili beslenme sağlayabilirsiniz.
5- Taze meyveli ya kuru yemişli yoğurtlar tüketilebilir. 6- Ayran ve kefir gibi mükemmel sahur karışımları önerilebilir.
