NATO tatbikatına damga vurdu! TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA müthiş başarı
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, gücünü sergilemeye devam ediyor.
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik x MAM-L salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.7
