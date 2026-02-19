  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler! Bayraktar TB-3'ün NATO performansıyla yeni oyun kurucu olarak sahne aldı Donanma havacılığı Ülkede adeta krize neden oldu: Başbakanı reklam filminde oynattılar Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor! Çocukluk hayaliydi, az kalsın kabusu oluyordu: İlk kez direksiyona geçti, motosikleti havada döndürdü! Kaldırımda oturanlar neye uğradığını şaşırdı MSB’den flaş açıklamalar 'İran zorbalara teslim olmaz' Pezeşkiyan ABD'ye meydan okudu! Vergi denetiminde "yapay zeka" dönemi ‘Kurgan’ takipte!
Gündem NATO tatbikatına damga vurdu! TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA müthiş başarı
Gündem

NATO tatbikatına damga vurdu! TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA müthiş başarı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.

NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, gücünü sergilemeye devam ediyor.

 

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik x MAM-L salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.7

Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri
Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri

Gündem

Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri

Bakan Bayraktar: Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde 5 Yıllık Lisansa Sahip Olacağız
Bakan Bayraktar: Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde 5 Yıllık Lisansa Sahip Olacağız

Ekonomi

Bakan Bayraktar: Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde 5 Yıllık Lisansa Sahip Olacağız

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı
Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

Bayraktar TB-3'ün NATO performansıyla yeni oyun kurucu olarak sahne aldı Donanma havacılığı
Bayraktar TB-3'ün NATO performansıyla yeni oyun kurucu olarak sahne aldı Donanma havacılığı

Teknoloji

Bayraktar TB-3'ün NATO performansıyla yeni oyun kurucu olarak sahne aldı Donanma havacılığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23