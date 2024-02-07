Yeni işi belli oldu ‘Ben kemal felsefeye başladım’

13 yıl süren CHP Genel Başkanlığı dönemi bitince siyaseti bırakacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu felsefe yapmaya başladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybettikten sonra koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

Daha sonra Ankara'da bir çalışma ofisi açan Kılıçdaroğlu, siyaset ve iş dünyasından isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Siyaseti bırakmadığını söyledi

Kılıçdaroğlu son olarak, siyasete devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararını açıkladı.

Serbestiyet'ten gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na "CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?” diye soruldu.

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Dikkat çeken bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmadığını söyledi.

Her gün kendisini ziyarete gelenlerle görüşmeler yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, misafirleriyle Türkiye ve dünyanın sorunlarını masaya yatırdığını ifade etti.