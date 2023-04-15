Yeni İmparator Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Doğru bir galibiyet oldu"

"11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanyaspor maçına hazırlanacağız."

"Arkamıza bakmak istemiyoruz"

"Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk. Hep şampiyonluk üzerine odaklandık. Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz."

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz"

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok. Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Çocukluğumda hayalimdeki takımın başındayım"

"Buraya gelirken de bir şey konuşmadan geldim. Galatasaray benim için önemli, değerli. Burada olmak büyük bir şans. Çocukluğumda hayalimdeki takımın başındayım. Bu benim için büyük mutluluk. Bana burada şans verildiği sürece burada olmak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum"

"Arda’nın Eyüpspor’a heyecan getireceğini düşünüyorum"

Eyüpspor’un başına geçen Arda Turan için de konuşan Okan Buruk, "Haberi aldığımızda, kendi ekibimle, oyuncularımızla konuşurken en doğru seçim olduğunu düşündüm. Eyüpspor’u çok yakından takip ediyoruz. Murat başkan, yakın bir şekilde görüştüğümüz biri. Ben Eyüplüyüm. Benim doğum yerim Eyüp. Eyüpspor’u bu anlamda çok seviyorum. Eyüpspor’un gidişinde Arda’nın dokunuşu çok önemli olacak. Çok tanıdığı ve bildiği oyuncular var. Oraya heyecan getireceğini düşünüyorum. Kendi de çok istekli. Bu başlangıç inşallah güzel olur. İnşallah diğer takımlarla birlikte Süper Lig’e taşır. Çok fazla takım. Birçok takımı oradan çıkmasını istiyoruz. Rizespor, Sakaryaspor, Göztepe’yi işin içine koyacağım. Önemli camialar. Onlar da çıkmak için savaş veriyor. İnşallah Arda için hayırlısı olur. Ben sevindim. Umudum çok yüksek. Arda’ya da başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.