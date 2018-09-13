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Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal edildi

İstanbul'daki Yeni Havalimanı'na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesinin iptal edildiği öğrenildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:45
Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal edildi

4 Eylül'de yapılan ihalenin dün akşam kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi. İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın şirketi Altur, TAV Havalimanları Holding şirketi Havaş ve Efe Erboz'a ait Free Turizm AŞ konsorsiyumu 475 milyon lira bedelle kazanmıştı.

 15 GÜN SONRA YENİDEN YAPILACAK

İhalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor.İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:45
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