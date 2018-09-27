CHP'li Pekşen'e cevap gecikmedi

CHP PM üyesi Haluk Pekşen, bu sabah twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Üçüncü Havalimanı'nın adının belirlendiğini ve THY tarafından uluslararası kodlarda kullanıldığını iddia etti.

Pekşen, mesajında şöyle dedi:

İSTANBUL 3.Havalimanının adını kim koydu? İstanbul 3.Havalimanının kısaltılmış adı: LTMF olmuş. Yani adı esasında iki ay önce konmuş. THY dörtlü kod sisteminde bu ismi bütün Dünya’ya duyurmuş. LTMF ne demektir?Bu harfler hangi ismin kısaltılmış halidir? Bu skandalın sorumlusu kimdir?

LTFM NE DEMEK?

Pekşen'in mesajına bazı takipçileri cevap vererek, havacılık sektöründe bu kodların her havalimanı için farklı şekilde kullanıldığını yazdı.

Buna göre İstanbul Atatürk Havalimanı'ın kodu LTBA, Sabiha Gökçen'in ki ise LTFJ. Burada L harfi Türkiye'nin konumunu, T harfi Türkiye'yi, son iki harf ise batı-doğu konumu ile havalimanının kodunu temsil ediyor.

PEKŞEN İDDİASINDA ISRAR ETTİ: BİLENLER ANLADI

Bu mesajın ardından gelen tepkiler üzerine iki yeni mesaj paylaşan Pekşen, "İstanbul 3.Havalimanının adını kim koydu? Ne demektir bu:LTFM....? Havacılık konusunu bilenler anladı.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan güruh da bir kaç ay sonra anlar..." dedi.