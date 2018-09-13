Yeni Havalimanında yapılacak olan TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Havalimanında yapılacak ve üç gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi.

İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı.

Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına 20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.