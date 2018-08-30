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Yeni havalimanına ulaşmak cep yakacak

29 Ekim’de hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanına (İYH) vatandaşların düşük maliyetle ulaşmaları için İETT ihale gerçekleştirecek. Özel araç ve taksi ile Beyoğlu ve Bahçelievler gibi merkezi semtlerden havalimanına gitmenin minimum maliyeti ise 60 ile 100 lira arasında değişiyor. Bu bedeller, ekonomi sınıfında seyahat edeceklerin aldığı bilet fiyatının yarısına tekabül ediyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:17
Yeni havalimanına ulaşmak cep yakacak

Mega projelerden İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) toplu ulaşım konusunda çalışmalara hız verilirken; vatandaşlar, metro hizmete girene kadar “Havalimanına taksi ile kaç liraya ve hangi yoldan giderim” sorusuna cevap arıyor. Güncel tarifelere göre Beyoğlu ve Şişli’den İYH’ye gitmenin bedeli 100 ila 130 lira, Sarıyer’den 100 ila 110 lira. Bakırköy ve Bahçelievler’den havalimanına gitmek de 110 ila 120 liraya mal oluyor.

660 TAKSİ HİZMET VERECEK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin yeni havalimanına erişimi kolaylaştıracağını belirtti. Aksu, “Anlaşmalar yapıldı, 29 Ekim’de açılacak olan İYH’de ilk etapta 660 taksi hizmet verecek. Ardından yolcu adedi tekrar ele alınacak ve taksi sayısı bine çıkarılacak” açıklamasını yaptı.

Taksilerin konforlu olacağını vurgulayan Aksu, şöyle devam etti: “Arabalarda yolcuların rahatlığına önem verilecek, talepler ve şikâyetler anında yanıtlanacak.  Her taksiden yön tayin edilebilecek, trafik yoğunluğu görülebilecek. Yolcular, kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Havalimanında yabancı dil bilen ve görgü kurallarına dikkat eden şoförler görevlendirilecek.”

ÜCRETLERDE YER BELİRLEYİCİ

Taksi bedellerinin de tartışıldığına işaret eden Aksu, “Tutarı yolcunun bulunduğu yer tayin eder. Örneğin Beyoğlu ve Şişli’den arabaya binen birinden tahmini 120 ila 150 lira alınır.  Başakşehir ve Arnavutköy’den binen biri ise havalimanına daha uygun fiyata gelir. Taksimetrede ne yazıyorsa o” dedi.

Taksicilerin etik ilkelere uyacağını kaydeden Aksu, “Taksimetre hep açık olacak, yolcu ile anlaşmaya varılamayacak veya ‘şuradan şuraya şu kadara götürürüm’ denemeyecek” ifadesini kullandı.

METRO NE ZAMAN GELİYOR?

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun 2019 sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 sonunda hizmete açılacağı öngörülüyor.

GÖZLER BU İHALEDE

Yolcuların taksi ücretlerinin altında kalmaması için önemli bir adım atıldı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması’ adlı ihale ilanı yayınlandı. İhale 18 hattan 150 otobüsle 10 sene süre ile havalimanına yolcu taşınmasını kapsıyor.

İŞTE ÜCRETLER

Beyoğlu’ndan (E-5) 39 kilometre-102 lira, (TEM) 50 kilometre-129 lira

Sarıyer’den (E-5) 43 kilometre-112 lira, (TEM) 37 kilometre-97 lira

Bakırköy’den  (E-5) 45 kilometre-117 lira, (TEM) 47 kilometre-122 lira

Büyükçekmece’den (E-5) 57 kilometre- 147 lira, (TEM) 60 kilometre-159 lira

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:17
  1. İstanbul
  2. yeni havalimanı
  3. istanbul
  4. ulaşım
  5. taksi fiyatları

YORUM YAZ

  • ahmetahmet56 dk önce
    kadıköy, üsküdar, kartal, ümraniye vs...anadolu yakasından ulaşım maliyeti bilgileri niye yok haberde
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