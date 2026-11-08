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Yaşam Yeni haftada hava bir anda değişiyor! İstanbul dahil 3 büyük il için sağanak uyarısı
Yaşam

Yeni haftada hava bir anda değişiyor! İstanbul dahil 3 büyük il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
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Yeni haftada hava bir anda değişiyor! İstanbul dahil 3 büyük il için sağanak uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yeni haftada etkisini kaybetmeye hazırlanıyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi beklenirken, haftanın ilk günlerinde iç ve doğu bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise sağanak yağış etkili olacak. İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri...

Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk, yerini kademeli ısınmaya bırakıyor. Sıcaklık, çarşamba gününe kadar mevsim normalinin altında seyredecek. Bu nedenle iç ve doğu bölgelerde don olayına karşı kritik uyarı yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere 3 büyük şehir genelinde salı günü gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Yurdun bazı bölgelerinde yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Ancak çarşambadan itibaren sıcaklığın kademeli olarak artması bekleniyor. Haftanın ilk günleri sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yağışlar kuzeydoğu kesimlerinde devam edecek ülkemizde. Özellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı hafta sonu olduğu gibi pazartesi ve salı günleri de mevsim normallerinin altında seyredecek. Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıklarda kademeli bir artış bekliyoruz."

İÇ VE DOĞU KESİMLERE BUZLANMA UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarı verildi. Yüksel, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

"İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Buna karşı başta sürücülerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz."

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Son değerlendirmelere göre; İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba yağış öngörülmüyor. Ancak salı günü iki kentte de yağış etkisini gösterecek. İzmir'de ise yarın akşam saatlerinde başlayacak yağış, salı da ara ara devam edecek.

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