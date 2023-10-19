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Yerel Yeni güne yine ulaşım çilesiyle uyandılar! Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza
Yerel

Yeni güne yine ulaşım çilesiyle uyandılar! Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza

Yeniakit Publisher
2023-10-19 07:24:00 -
Yeni güne yine ulaşım çilesiyle uyandılar! Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.

İstanbullular yeni güne yine ulaşım çilesiyle uyandı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

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