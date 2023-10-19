Yeni güne yine ulaşım çilesiyle uyandılar! Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.
İstanbullular yeni güne yine ulaşım çilesiyle uyandı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.
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