Yeni güncelleme nedir ne değildir? WhatsApp gerçeği Akit TV'de masaya yatırıldı

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler geçtiğimiz günlerde kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıkmaya başladı. Konu hakkında büyük tartışmalar yaşanırken çok sayıda kullanıcı ise WhatsApp uygulaması kullanmayı bıraktı.

Herkesin bilmesi gerekiyor

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, son günlerin en çok konuşulan konularından olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi konusu konuşuldu. Programda WhatsApp'taki gerçeklik herkesin daha iyi anlaması için masaya yatırıldı.