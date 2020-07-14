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Ekonomi

Yeni gün başladı, doların açılış kuru belli oldu! İşte 14 Temmuz'da dolar kur fiyatı

Son 2 haftada olduğu gibi 6.86 civarındaki seyrini sürdüren dolar, yeni güne de bu seviyenin hemen üzerinde, 6.8603 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:23:00 -
Yeni gün başladı, doların açılış kuru belli oldu! İşte 14 Temmuz'da dolar kur fiyatı

Dolar temmuz başından bu yana 6.86 lira civarında seyrediyor. Yeni güne de bu seviyenin hemen üzerinde başladı.

Dolar son 2 haftada olduğu gibi 6.86 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Dolar yeni güne de bu seviyenin hemen üzerinde, 6.8603 liradan başladı.

Kura koronavirüs etkisi

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüsün yayılma hızı ve buna bağlı olarak normalleşme (veya normalleşememe) süreci takip ediliyor.

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