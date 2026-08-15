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Aktüel Yalılar, daireler, mevduat hesapları…Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı!
Aktüel

Yalılar, daireler, mevduat hesapları…Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı!

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Yalılar, daireler, mevduat hesapları…Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı!

3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar’ın mal varlığı ortaya çıktı. Mirası ile ilgili ayrıntıların eylül açıklanması beklenen Muhtar'ın Baltalimanı’nda yalısı, Yeniköy'de iki evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkul ve kira getirisi olan 3 evi olduğu öğrenildi.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında vefat eden Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul ederken, ünlü gazetecinin cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Reha Muhtar'ın vefatından iki ay sonra mirasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Reha Muhtar’ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı, çocukları, miras hukuku açısından olası mirasçıları ve servetine dair merak edilen tüm ayrıntılar eylül ayının ilk haftası açıklanacak.

Muhtar'ın Baltalimanı’nda yalısı, Yeniköy'de 2 evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkul ve kira getirisi olan 3 evi olduğu ortaya çıktı.Reha Muhtar'ın yasal mirasçıları ise Deniz Uğur ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile manevi kızı Ayşe Nazlı.

21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Reha Muhtar ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 1983 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Muhtar, 1985-1993 yılları arasında TRT'de Atina muhabiri ve program yapımcısı olarak görev yaptı.

Televizyon haberciliğinde geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan süreç ise 1990'lı yıllarda başladı. Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki sunumuyla dönemin en dikkat çeken haber sunucularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok ulusal televizyon kanalında görev alan Muhtar, aynı zamanda Akşam, Sabah, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Reha Muhtar'ın, sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olduğu biliniyor. Muhtar'ın, Deniz Uğur ile ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.

 

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