Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Tulukçu, "Trafik ekipleri denetimlerde bu ekipmanları kontrol ediyor. Ama buradaki amaç sadece ceza yazmak değil, sürücünün ve trafikteki herkesin güvenliğini sağlamaktır. Sadece ekipmanın araçta olması yetmez, kullanılabilir durumda olması da gerekir. Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunlar düzenli kontrol edilmeli. Ayrıca yola çıkmadan önce lastikler, farlar ve fren sistemi de mutlaka gözden geçirilmeli. Trafikte güvenlik detaylarda gizlidir. Bir reflektör, bir yangın tüpü ya da ilk yardım çantası belki hiç kullanılmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bir hayat kurtarabilir. Bu yüzden herkes aracındaki ekipmanları eksiksiz bulundursun ve güvenliği hiçbir zaman ihmal etmesin'' diye konuştu.