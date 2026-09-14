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Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

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Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle araç bagajlarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları artırıldı. Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, eksik ekipmanların araç muayenesinde ağır kusur sayıldığını belirterek, zorunlu malzemelerin eksiksiz ve kullanılabilir durumda olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

#1
Foto - Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, 2026 yılı itibarıyla güncellenen zorunlu ekipman kurallarına dikkat çekerek, eksik malzemelerin hem araç muayenesinde ağır kusur sayıldığını hem de trafikte hayati risk oluşturduğunu açıkladı.

#2
Foto - Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, "Her sürücünün aracında mutlaka bulunması gereken temel ekipmanlar var. Bunlar reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü. Bunların yanında stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarı da her zaman hazır olmalı.

#3
Foto - Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Ayrıca pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven gibi yardımcı ekipmanların da araçta bulunmasını tavsiye ediyoruz. Hazırlıklı olmak, trafikte güvenliğin en önemli parçasıdır. Bunlar sadece yasal zorunluluk değil, gerektiğinde hayat kurtaran ekipmanlardır. Küçük gibi görünen bir eksiklik, büyük sonuçlar doğurabilir.

#4
Foto - Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Aracınız yolda kaldığında reflektörünüz yoksa arkadan gelen sürücüler sizi geç fark edebilir. Yangın tüpü yoksa küçük bir yangına müdahale edemezsiniz. İlk yardım çantası ise muhtemel bir kazada ilk müdahale için çok önemlidir'' dedi.

#5
Foto - Araçta yoksa cezası var: 2026'nın zorunlu ekipman listesi belli oldu

Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Tulukçu, "Trafik ekipleri denetimlerde bu ekipmanları kontrol ediyor. Ama buradaki amaç sadece ceza yazmak değil, sürücünün ve trafikteki herkesin güvenliğini sağlamaktır. Sadece ekipmanın araçta olması yetmez, kullanılabilir durumda olması da gerekir. Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunlar düzenli kontrol edilmeli. Ayrıca yola çıkmadan önce lastikler, farlar ve fren sistemi de mutlaka gözden geçirilmeli. Trafikte güvenlik detaylarda gizlidir. Bir reflektör, bir yangın tüpü ya da ilk yardım çantası belki hiç kullanılmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bir hayat kurtarabilir. Bu yüzden herkes aracındaki ekipmanları eksiksiz bulundursun ve güvenliği hiçbir zaman ihmal etmesin'' diye konuştu.

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