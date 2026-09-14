Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

Genel havacılık işletmelerine kayıtlı hava aracı sayısı ise geçen yılın ilk yarısı sonunda 595 iken bu yılın aynı döneminde 632'yi buldu. Genel havacılık işletmeleri, ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın önceden belirlenmiş bir hava sahasında ve belirlenmiş bir amaca yönelik gerçekleştirilen operasyonları ve eğitim faaliyetlerini yapan kurumlar olarak biliniyor. İşletmelerde "çok hafif" kategorisindeki hava aracı sayısı ise haziran sonu itibarıyla yıllık bazda 36'dan 35'e geriledi. Türkiye'nin turizmine önemli katkı sağlayan balonların sayısı da artmaya devam ediyor. SHGM'ye kayıtlı hava araçları kategorilerinde yer alan balonların sayısı geçen yılın ilk yarısı sonunda 499 iken bu yılın haziran sonu itibarıyla 528'i buldu.