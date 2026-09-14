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Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

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Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

Sivil havacılıktaki büyümesini sürdüren Türkiye'de uçak, helikopter ve planör gibi hava araçlarının sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 10 artarak 1772’ye ulaştı.

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Foto - Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'nin sivil havacılıktaki gelişimi sürüyor. İstanbul, Antalya, Esenboğa ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi Avrupa'nın büyük ve yoğun havalimanları arasında yer alan merkezlere sahip Türkiye, sivil havacılıktaki hava aracı sayısını da artırıyor. Özellikle son yıllarda havalimanı sayısının 60'a dayanması, terminal alanlarının 4,1 milyon metrekareye yükselmesi, yıllık yolcu kapasitesinin 400 milyona yaklaşması Türkiye'yi küresel havacılıkta kapasite olarak üst sıralara taşıdı. Küresel merkezler arasında yer alan ülkede günlük uçuş sayısının 6 bin 800'ü aşması da dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gelişmeler sivil havacılık filosunda büyümeye eşlik etti.

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Foto - Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

Bu kapsamda, kamu kurumları ile askeri araçlar hariç tutularak hesaplanan kayıtlı hava aracı sayısı Haziran 2025 itibarıyla 1617 iken bu yılın haziran sonunda 1772'ye çıktı. Böylece hem ulaşım hem eğitim gibi amaçlarla kullanılan uçak, helikopter, planör gibi ulaşım araçlarını kapsayan ülkedeki hava aracı sayısı bir yılda yaklaşık yüzde 10 arttı. Son dönemde turizme büyük katkı sağlayan balonlar da dahil edildiğinde Haziran 2025 itibarıyla 2116 olan hava aracı sayısı bu yılın haziran sonunda 2300’e ulaştı.

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Foto - Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

EN FAZLA UÇAK HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDE Hava aracı sayıları işletme türlerine göre incelendiğinde en fazla uçağın hava yolu şirketlerinde olduğu görüldü. Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus gibi hava yolu işletmelerinin uçak sayısı geçen yıl ortasında 751 iken bu yıl 846'ya ulaştı. Hava taksi işletmeleri üzerine kayıtlı hava aracı sayısı ise aynı dönemlerde 235'ten 259'a yükseldi. Hava taksi işletmeleri, en fazla 19 koltuk kapasitesine sahip Türk tescilli hava araçlarıyla ticari hava taşımacılığı yapan işletmeleri kapsıyor.

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Foto - Türkiye yüksekten uçuyor: Gökyüzünde dev filo

Genel havacılık işletmelerine kayıtlı hava aracı sayısı ise geçen yılın ilk yarısı sonunda 595 iken bu yılın aynı döneminde 632'yi buldu. Genel havacılık işletmeleri, ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın önceden belirlenmiş bir hava sahasında ve belirlenmiş bir amaca yönelik gerçekleştirilen operasyonları ve eğitim faaliyetlerini yapan kurumlar olarak biliniyor. İşletmelerde "çok hafif" kategorisindeki hava aracı sayısı ise haziran sonu itibarıyla yıllık bazda 36'dan 35'e geriledi. Türkiye'nin turizmine önemli katkı sağlayan balonların sayısı da artmaya devam ediyor. SHGM'ye kayıtlı hava araçları kategorilerinde yer alan balonların sayısı geçen yılın ilk yarısı sonunda 499 iken bu yılın haziran sonu itibarıyla 528'i buldu.

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