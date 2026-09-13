Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

Çocuk ve gençlerin sağlığı hakkında konuşan Canan Karatay, özellikle aşırı işlenmiş yiyecek ve içeceklerin tüketimine dikkat çekti. Karatay, bu tür ürünlerin bebekler ve çocuklar açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek ailelerin çocuklarının tükettiği ürünlerin içeriğine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. 2024 yılında British Medical Journal’da yayımlanan bir bilimsel çalışmaya da değinen Karatay, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin farklı sağlık problemleriyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Karatay konuşmasının bir bölümünde 32, sonraki bölümlerinde ise 42 farklı sağlık sorunundan söz etti. Karatay’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de okul kantinleri oldu. Anne babalara, öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenen Karatay, okul kantinlerinde satılan aşırı işlenmiş ürünlerin çocukların beslenmesinden çıkarılması gerektiğini savundu. Karatay, “Okullardaki kantinlerden işlenmiş gıdaları kaldırın” çağrısında bulunarak çocukların özellikle paketli ve yüksek oranda işlenmiş ürünlerden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bazı okullarda daha önce yaptığı açıklamaların ardından kantinlerin kapatıldığını öne süren Karatay, bu yönde karar alan okul yöneticilerini de kutladığını belirtti.