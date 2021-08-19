Yeni geliştirilen hızlı soğutma özellikli yangın söndürücü madde testlerden başarıyla geçti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli akademisyenlerin geliştirdiği hızlı soğutma özellikli yangın söndürücü madde testlerden başarıyla geçti.

Yangınların önlenmesi, azaltılması ve söndürme faaliyetlerinde etkili olunması konularının yanı sıra yangın sektöründeki dışa bağımlılığı azaltacak yerli teknolojileri geliştirme çalışmaları yürüten merkez, çalışmalarla kurum ve kuruluşlara akademik altyapı kazandırıyor.

Merkezde görevli akademisyenlerce, üniversite-sanayi iş birliğinde bir süre önce yangın söndürücü “kimyasal formül” geliştirildi. Tescillenen formül, merkezde Türk Standartları Enstitüsünün ölçülerine göre yapılan testleri başarıyla geçti.

Merkezin laboratuvarında yapılan gece ve gündüz testlerinde, tutuşturulan ve bir süre yanan odunların üzerine uygulanan “kimyasal formül” alevleri hızlıca söndürdü.

“Yangın algılama ve ikaz sistemi geliştiriyoruz”

SAÜ Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Yangın Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, AA muhabirine, onlarca akademisyen ve yüzlerce araştırmacıyla yangın konusunda milli ve yerli teknolojileri geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Soyhan, şu anki yangınların iklim değişikliği nedeniyle şiddetinin arttığına değinerek, “İklim değişikliğine bağlı olarak her geçen yıl daha da zorlaşacak yangın süreçlerinde, bilgi, yenilikçi ürün ve yüksek teknoloji geliştirerek ülkemizin yangınlardan etkilenme oranını azaltmaya çalışıyoruz, hatta asıl amacımız hiç yangın çıkmaması. Bu nedenle çalışmalarımızı yangın algılama, ikaz, söndürme ve yangın sonrası olay yeri inceleme şeklinde 4 safhaya ayırdık.” diye konuştu.

Bu kapsamda yapay zekayı kullanan akıllı sistemler geliştirdiklerini belirten Soyhan, “Amacımız dışa bağımlı olan yangın sektörünü, milli yerli teknolojilerle geliştirip dışarıya yüksek teknoloji ürünleri satabilir hale getirmek.” dedi.

Yangınları çok hızlı şekilde algılayıp söndürmeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Soyhan, “Yangın algılama ve ikaz sistemi geliştirdik. Yerli yazılımla geliştirdiğimiz cihazlar, merkezimizdeki testlerde hangi bölgede yangın çıktığını, veri halinde bir saniye içinde merkeze yollayarak hızlı algılanmasını ve bu sayede alevlerin hızlı söndürülmesini sağlıyor. Biz bunu ormanlara uygulamayı düşünüyoruz. Orman bölgelerinde bu cihazları yerleştirerek, yangını duman ilk oluştuğunda alevler büyümeden fark edip yangın sürecini etkin yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda da Yangın Yönetim Merkezi Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

“Yangının yeniden başlamasını engelliyor”

Prof. Dr. Soyhan, tamamen yerli ham madde üzerinden yangın söndürücü geliştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Orman yangınlarında kullanılan suya karıştırılıp alevlerin üzerine atıldığında yangının söndürülme hızını arttıran bir formül. Şu anda test aşamasında. Geliştirdiğimiz prototipin özelliği, boşaltıldığı yerde hızlı soğutma gerçekleştirerek bir daha yangın çıkmamasını sağlaması. Bunu da içinde barındırdığı kimyasal formülün etkin soğutma hızıyla sağlıyoruz. Yangın söndükten hemen sonra elinizle dokunabiliyorsunuz, o derece hızlı soğutuyor ve uzun süre de o bölgede yangının yeniden başlamasını engelliyor.”

Orman yangınlarında alevlerin bir müddet sonra aynı yerlerde tekrar edebildiğine dikkati çeken Soyhan, “Amacımız bu tekrarlamaları ortadan kaldıracak bir ürün geliştirmekti. Prototip ürünü geliştirdik, şu anda deneniyor. İnşallah sahada olumlu sonuçlar alırız. Bu da büyük alanlarda hem yangının söndürülme hızın arttırır hem de tekrarlama ihtimalini sıfıra düşürür.” ifadesini kullandı.

Soyhan, geliştirdikleri yenilikçi malzemelere ve kimyasallara deneme-uygulama anlamında sıcak bakılmasını, bu araştırmaların desteklenmesini istedi.