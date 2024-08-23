Yeni furya güneş enerjisi! Komşu ülkede 122 milyar Euro’luk yatırım

Smart Güneş Enerjisi (#SMRTG), Avrupa'da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi projeleri kapsamında önemli bir adım attı. Şirketin Bulgaristan'da kurulu %100 iştiraki Smart Solar Technologies AD, Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından "Güneş paneli ve güneş hücresi üretim fabrikası" öncelikli yatırım projesi olarak onaylandı. Bu çerçevede şirket, Bulgaristan ve Avrupa Birliği nezdinde "öncelikli yatırımcı" (Priority Investor) statüsüne sahip oldu.

Şirket, Bulgaristan’ın Stara Zagora bölgesinde önümüzdeki üç yıl içinde 240 milyon Bulgar levası (yaklaşık 122 milyon euro) değerinde bir yatırım yapılacak. Yatırım, güneş paneli üretim tesisi, güneş hücresi üretim tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali projelerini içerecek.

Bulgaristan otoriteleri, yatırımların başlamasıyla birlikte ilk etapta 160.000 m² arazi tahsisi, altyapı hizmetleri, merkezi arıtma ve ana yol bağlantıları sağlayacak. Ayrıca, 2026-2029 yılları arasında toplam 66 milyon Bulgar levası (34 milyon euro) tutarında hibe niteliğinde nakit katkı ödeneği de verilecek.

Smart Güneş Enerjisi, yatırımları hayata geçirdikçe, ek teşvikler için Bulgaristan otoriteleri ve Avrupa Birliği'ne başvuru yapacak. Söz konusu proje, Şirket, Avrupa'daki büyüme hedefinin bir parçası olarak bu projeye büyük önem taşıyor.

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