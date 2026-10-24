Türkiye ile Kanada arasında yeni dönem: Ambargodan 10 milyar dolarlık ticarete doğru

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık başlatılırken ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve yatırım, savunma, güvenlik ve enerji alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesini öngören 3 yıllık eylem planı oluşturuldu. Bu kapsamda iki ülke arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin ilk turunun 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kanada ile Türkiye arasındaki ticaretin 2020'den bu yana yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtilen açıklamada, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu ile Türk Eximbank arasında üçüncü ülkelerdeki projelere yönelik işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Ayrıca savunma sanayisinde ortaklıkların geliştirilmesi, LNG, nükleer ve yenilenebilir enerji ile kritik mineraller alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Kanada'nın 2027'de Türkiye'ye ticaret heyeti göndereceği duyurulurken iki ülke arasındaki haftalık uçuş sayısının 12'den 21'e çıkarıldığı ve kargo uçuşlarına sınırsız imkan tanındığı açıklandı.

- "Savunma sanayisi, iki ülke arasındaki işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Yılmaz, küresel jeopolitik gelişmelerin ülkeleri ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönelttiğini belirterek, Kanada'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirme sürecinde Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ülkelerin ekonomik ve ticari politikalarını doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

Kanada'nın bu gelişmelerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Kanada, dış ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini ABD ile gerçekleştiriyor ve bu nedenle yeni ticaret ortakları oluşturma ihtiyacı belirginleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Kanada arasında madencilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda köklü ilişkiler bulunduğuna işaret eden Yılmaz, Kanadalı madencilik şirketlerinin Türkiye'de çevreye ve insana duyarlı faaliyetler yürüttüklerini vurguladı.

Savunma sanayisinin de iki ülke arasındaki işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim savunma sanayisinde özellikle imalat tarafındaki güçlü kapasitemiz, Kanadalıların dikkatini çekti. Kanada, yapay zeka, bilgi teknolojileri ve uzay bilimlerinde oldukça güçlü ancak imalat tarafında Türkiye kadar güçlü ve hızlı değiller. Bizim üretim kabiliyetimiz ve çevikliğimiz önemli bir avantaj oluşturuyor."

- Liderler arasındaki görüşmeler, ilişkilere yeni ivme kazandırdı

Mehmet Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğini belirterek, liderler düzeyindeki görüşmelerin ekonomik işbirliğine yeni ivme kazandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli kararların gündeme geldiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok uzun zamandır soğumuş olan ilişkiler çok hızlı şekilde ısındı. Yıl sonundan önce görüşmelerin tamamlanarak serbest ticaret anlaşmasının imzalanması yönünde karar alındı. Türk Hava Yollarının uçuş sayısının iki katına çıkarılması kararlaştırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iş insanlarıyla birlikte Kanada'ya gideceğini ve fırsatları beraber değerlendireceklerini ifade etti."

İki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı kazanım temelinde ilerlemesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, nükleer enerji alanındaki görüşmelerin de stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, Kanada'nın nükleer enerji teknolojilerinin temiz ve teknoloji transferine açık olduğunu belirterek, bu alanda sağlanabilecek bir anlaşmanın iki ülke arasında uzun vadeli ortaklığın temelini oluşturabileceğini dile getirdi.

Yılmaz, "Kanada, çeşitlendirmek istediği ticaret ortakları arasında Türkiye'yi kesinlikle görmek istiyor. Enerji, petrol, doğal gaz, madencilik, nükleer enerji, savunma sanayisi ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlar değerlendirildiğinde Türkiye'nin 3 veya 4 potansiyel partnerden biri olması gerekiyor çünkü bu yöndeki irade çok net ortaya konuldu." şeklinde konuştu.

- "Mevcut ticaret hacmi, iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor"

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Yılmaz, halen yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Liderlerin bu konuda somut hedefler ortaya koyduklarına işaret eden Yılmaz, "Şu anda yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu rakam hem Kanada hem de Türkiye için potansiyelimizin çok altında. Liderler, yakın ve orta vadede 5 milyar dolar, daha sonrasında ise 10 milyar dolar hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Biz de Türk iş insanları olarak bu hedefi bir ev ödevi olarak aldık ve kabul ettik." şeklinde konuştu.

Siyasi iradenin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde belirleyici olduğunu belirten Yılmaz, karşılıklı iş fırsatlarının değerlendirilmesi için uygun ortamın oluştuğunu ifade etti.

Yılmaz, "Önümüzdeki 3 yıllık perspektifte 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ardından 10 milyar dolarlık hedefe doğru ilerleyebiliriz. Bu hedefler bir hayal değil." görüşünü paylaştı.

Yaklaşık 40 yıldır Kanadalı bir şirketin yöneticisi olarak görev yaptığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yakından takip ettiğini anlatan Yılmaz, Kanada iş dünyasının Türk şirketlerinin girişimciliğinden ve kararlılığından etkilendiklerini söyledi.

Geçen yıl savunma sanayisi, bu yıl da gemi sanayisi alanında Kanada'da çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalara hız vererek devam edeceklerini sözlerine ekledi.