Milli İstihbarat Akademisi, İsrail raporunu açıkladı!

Milli İstihbarat Akademisi’nin yayımladığı İsrail raporunda, Tel Aviv yönetiminin politikalarının küresel güvenlik sorunu haline geldiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda, İsrail’in politikalarını sınırlamak için bölgede dirençli ülkelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), İsrail’in tüm dünyanın tepkisini çeken ve bölgesel dengeleri sarsan politikalarını kapsamlı bir raporla mercek altına aldı.

"İsrail’in Yayılmacılığının Anatomisi" başlıklı raporda; Tel Aviv’in Suriye’den Doğu Akdeniz’e, Kızıldeniz’den Afrika Boynuzu’na uzanan genişleme arayışının nasıl küresel bir güvenlik tehdidine dönüştüğü ve Türkiye’nin bu durum karşısında atabileceği adımlar detaylandırıldı.

DİNİ VE TARİHSEL İDDİALARLA MEŞRUİYET ARAYIŞI VE ABD DESTEĞİ

Raporda, İsrail’in dini ve tarihsel hak iddialarını güvenlik ile beka söylemleriyle birleştirerek yayılmacı politikalara meşruiyet kazandırmaya çalıştığı vurgulandı.

Radikal sağ aktörlerin devlet kurumlarında güç kazanmasıyla bu anlayışın kalıcı politikalara dönüştüğü ifade edildi.

ABD’nin sunduğu askeri, ekonomik ve diplomatik desteğin söz konusu stratejinin uygulanmasında belirleyici rol oynadığına dikkat çekilirken, bu yayılmacılığın uzun vadede İsrail’in uluslararası meşruiyetini aşındırdığı ve bölge ülkelerini yeni denge arayışlarına ittiği kaydedildi.

TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ AYRIŞMA BÖLGESEL DÜZEN ANLAYIŞINDAN KAYNAKLANIYOR

Analizde, Türkiye ile İsrail arasındaki ayrışmanın dönemsel siyasi krizlerin ötesine geçerek bölgesel düzen anlayışındaki temel farklılıklardan kaynaklandığı vurgulandı.

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" süreçlerinin dış aktörlerin toplumsal kırılganlıkları birer müdahale alanına dönüştürmesini zorlaştıracak stratejik dayanıklılığa katkı sunduğuna işaret edildi.

Türkiye’nin jeopolitik konumunun, askeri ve diplomatik kapasitesinin bölgesel iş birliğini güçlendiren yapıcı bir güvenlik mimarisi oluşturmak için önemli imkânlar sunduğu belirtildi.

İSRİAL KISITLAMANIN YOLU DİRENÇLİ BİR BÖLGE KURMAK

İsrail’in bölgedeki hareket alanını kısıtlayacak en kalıcı yaklaşımın ise başka bir hegemonya kurmak değil; bölge ülkelerinin egemen, dirençli ve kendi güvenliğini üretebilir yapılar hâline gelmesini sağlamak olduğu ifade edildi.