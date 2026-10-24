Koltukları ayrı zihniyetleri aynı! Onursuz tavır

Buğra Kardan İstanbul

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarının damga vurduğu 38’inci Olağan Kurultay’ın ardından kanlı-bıçaklı olan ve yargının mutlak butlan kararının ardından partiyi bölen CHP’liler ve YP’liler, omurgalı duruş sergileyemediler. 2023’ten bu yana kavga dövüş hâlinde olan, birbirlerini yolsuzlukla, ahlaksızlıkla, partiyi FETÖ’ye teslim etmekle ve kasayı soymakla itham eden iki kanadın düşmanlığı, koltuğu görene kadar sürdü. Belediyelerde dönen rantı yemeye devam etmek için başkan vekilliği seçimlerinde ittifak yapan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını (TBB) AK Parti’ye kaptırmamak için mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce isminde uzlaşan CHP ve Yeni Partililer, şimdi de “Her türlü iş birliğine hazır” olduklarını ilan etti. Gaziantep İl Başkanlığı’nda konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhur İttifakına karşı kanlı bıçaklı oldukları YP ile birlikte hareket etmek isteklerini şu sözlerle itiraf etti:

YP’Yİ DESTEKLEDİK İTİRAFI

“İstanbul’da bazı belediyelerde seçimler oldu. Oralarda iş birlikleri yaptık. Kazanamadığımız yerler oldu. Sonuç aldığımız yerler oldu. Sonuç alamadığımız yerler oldu. En son TBB seçiminde ise CHP çok büyük bir özveri de bulundu. Yani YP’li arkadaşlarımızın iki katı kadar delegemiz olduğu hâlde Ayşe Ünlüce’yi destekledik. Benzer bir durumu İstanbul’da yaşayacağız, yaşıyoruz. Olası bir İstanbul seçiminde ki kulislerde çok konuşuluyor. Sayın İmamoğlu bir ceza alırsa eğer önümüzdeki süreçte bir İstanbul’da bir başkanlık seçimi olabilir. Bu başkanlık seçiminde de belediye meclisleri arasındaki fark ciddi şekilde azalmıştır. Dolayısıyla biz ayrışmanın tarafı olmayalım. Birlikte hareket edelim. Büyük zorluklarla kazandığımız İBB’yi Cumhur İttifakı’na AK Parti’ye kaptırmayalım.” Yargının mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin kasasından YP’ye 5.1 milyon lira aktaran Özel ve ekibine parayı iade etme çağrısından saatler sonra Sarı’nın bu “işbirliği” sözleri “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti.

PEKİ NİYE AYRILDINIZ O ZAMAN?

Akit’e konuşan eski CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım, şunları söyledi: “Yani CHP’ye ‘TBB’de, İBB’de el ele verecektiniz de neden YP’yle yolları ayırdınız’ sorusunu sormak gerek. Müslim Sarı’nın muhtemel İBB seçimi için Özel’e ittifak ya da güç birliği teklifi büyük bir çelişki değil de nedir? Madem İBB ve diğer belediyeleri kaptırmamak için YP’yle ittifak yapılacaktı neden büyük kavgalar oldu? Neden ayrılışlar, kopuşlar oldu? CHP’nin tavrını anlamak hakikaten güç. İBB için YP’ye ittifak çağrısında bulunmak ilkesizliktir. Bu, duruş değildir. Bununla ‘hain’ kavramını yemiş yutmuş, benimsemiştir. Sarı’nın cümleleri ibretlik. Bu cümleler, Özel ve arkadaşlarının beyanlarının kabullenilmesi anlamına geliyor. Demek ki ortada bir rant var. Demek ki o rantı kaptırma kaygısı var. Çünkü o rant olmasa CHP’den YP’ye böyle bir çağrı gitmezdi. Buradan bile CHP’nin derdinin menfaat, koltuk olduğunu anlıyoruz. Tutarsızlığa bakın! Kılıçdaroğlu, sabah ‘5.1 milyon nerede’ diye bağırıyor. Aradan çok geçmeden en yakınında bulunanlardan biri YP’yle İBB için ‘Anlaşırız’ diyor. Bir öyle bir böyle konuşmanın ne faydası var? Kapalı kapılar ardında bir şeyler oluyor da biz mi bilmiyoruz? Arka tarafta gizli bir anlaşma mı mevcut?”

MENFAATLERDEN OLMA KORKUSU

Eski CHP’li Avukat Ceyhan Mumcu da şunları ifade etti: “43 sene CHP’de bulundum. Çok kavga gördüm. İsmail Rüştü Aksal-Kasım Gülek, Kamil Kırıkoğlu-Bülent Ecevit mücadelelerine şahit oldum. Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel’in durumu daha başkaydı, bu mücadeleler gibi değildi. Kılıçdaroğlu kanadının Özel’e, Özel kanadının Kılıçdaroğlu’na demediği kalmadı. Kılıçdaroğlu’na ‘Hain Kemal’ bile dendi. Hâl böyle olup CHP ve YP’nin İBB’de ittifak yapıp yapmayacağı tartışılır. İki kanadın anlaşıp anlaşmayacağı bilinmez. Tabii İBB’de menfaatlerden olma korkusu bir kenara bırakılmamalı. Bu korkunun CHP’yi YP’yle muhtemel seçim için ittifak arayışına yönelttiği yorumu da dikkate alınmalı. İBB’nin AK Parti’ye kaptırılması paniğinin mutabakata ittiği ihtimali es geçilmemeli. Tabii Özel için kolay bir dönem değil. CHP’nin ittifak önerisine ‘evet’ cevabı verip vermeyeceği bilinmiyor. Belki de seçime yakın bir tarihte ‘Evet’ der. Çünkü İBB’nin elden gitmesi Özel’i de müşkül hâlde bırakır. Ne olacağını öngöremiyorum. Ancak CHP’li belediyelerde tablo çok vahim. Ben, Vedat Dalokay ve Ali Dinçer devrinde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Kendime laf ettirmedim. Şu anki belediyeler öyle mi? Belediye başkanları hakkında yapılan haberleri duyuyoruz. Zimmete, rüşvete karışan o kadar çok ki!..”