Alan: Milletin malına el uzatanın canı cehenneme

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Piyasada 2 bin fon bulunduğunu belirten Alan, şunları anlattı: “7 portföy şirketi ve 131 fonla ilgili sorunlar var. 3 portföy şirketi ve bunlara bağlı 65 fonun olağan tasfiye süreci bitti. 450 bin kişiyi ilgilendirdiği fonlarla ilgili 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerle 350 bin kişinin fondaki net yatırım tutarını karşılamaktadır. Hiçbir şekilde ne partimiz ne Hükûmetimiz burada spekülasyon veya manipülasyon yapanlarla ilgili olarak hiçbir şekilde sahip çıkmamış, şehir şehir miting yapmamıştır. Milletin malına el uzatanın canı cehenneme. Yanlış yapanın arkasında durmuyoruz. Bu işe karışanlara 1 kuruş kazandırmamayı hedefliyoruz.”