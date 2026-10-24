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Gündem Alan: Milletin malına el uzatanın canı cehenneme
Gündem

Alan: Milletin malına el uzatanın canı cehenneme

Yeniakit Publisher
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Alan: Milletin malına el uzatanın canı cehenneme

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Nurettin Alan, yatırım fonlarına ilişkin konuştu.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Piyasada 2 bin fon bulunduğunu belirten Alan, şunları anlattı: “7 portföy şirketi ve 131 fonla ilgili sorunlar var. 3 portföy şirketi ve bunlara bağlı 65 fonun olağan tasfiye süreci bitti. 450 bin kişiyi ilgilendirdiği fonlarla ilgili 1 milyon liraya kadar yapılacak ödemelerle 350 bin kişinin fondaki net yatırım tutarını karşılamaktadır. Hiçbir şekilde ne partimiz ne Hükûmetimiz burada spekülasyon veya manipülasyon yapanlarla ilgili olarak hiçbir şekilde sahip çıkmamış, şehir şehir miting yapmamıştır. Milletin malına el uzatanın canı cehenneme. Yanlış yapanın arkasında durmuyoruz. Bu işe karışanlara 1 kuruş kazandırmamayı hedefliyoruz.”

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Yorumlar

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Kimle ne yaptı ise hepsinin ismi, detaylarına kadar vardır..Açıklansın.

Açıklansın

Ne kadar pislik varsa temizlensin..Herkes biliyor bunu..Kayıtları da mutlaka var.
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