Hatay'da acı veda: Anne ve 4 yaşındaki kızı yan yana defnedildi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve kızı, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve kızı, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'in cenazeleri hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Konuk Mahallesi Mezarlığı'na götürülen anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.
Ayşe Yetek'in olay günü yanına kızını da alarak annesini diş tedavisi için Antakya ilçesine götürdüğü ve dönüşte Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi'nde kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Cenaze törenine katılan Konuk Mahallesi Muhtarı Ahmet Yetken de gazetecilere, bölgede çok sık kazaların meydana geldiğini belirterek, burada gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek ile kızı Meryem Azra Yetek'e, A.Y. idaresindeki otomobil çarpmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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