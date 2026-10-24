Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da dev zirve: 8 ülkeden ortak diplomasi çağrısı

Türkiye’nin girişimiyle İstanbul’da düzenlenen kritik diplomasi buluşmasında sekiz ülke, bölgesel krizlerin çözümü için ortak mesaj verdi. R4 ve E3 formatındaki toplantılara İtalya’nın da katılmasıyla bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı. Bakanlar, çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek ve kalıcı çözümlere ulaşmak için diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti.

R4 ve E3 ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan yapılan ortak açıklamada "Bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınması acil ihtiyaç" ifadeleri yer aldı.

R4 Grubu ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları İstanbul'daki toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.

8 ülkenin dışişleri bakanlarının İstanbul’da bir araya geldiği anımsatılan bildiride, bakanların; ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtiyacı, Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti’ne yönelik menfur saldırıları, seyrüsefer güvenliği ve serbestisi ile Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında ve Karadeniz’de tırmanan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası önem taşıyan çeşitli konuları ele aldığı belirtildi.

ORTAK BİLDİRİDE, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır.

Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.

Bakanlar, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varmışlardır."