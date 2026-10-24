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Gündem Yaycı Paşa, Libya anlaşmasını anlattı
Gündem

Yaycı Paşa, Libya anlaşmasını anlattı

Yeniakit Publisher
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Yaycı Paşa, Libya anlaşmasını anlattı

Mavi Vatan doktrininin ve Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nın fikir babası Müstağfi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı Akit’e konuştu.

Yunan’ı ve Haçlıyı çıldırtan anlaşmanın hazırlığını nasıl yaptığını anlatan Yaycı, şunları dile getirdi: “Ben bir akademisyenim. Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nın fikri zeminini oluşturan bilimsel ve teknik çalışmalarımın sahipliği konusunda tevazu göstermem. Bu fikri ortaya koyan kişilerden biri değilim; bu çalışmayı ortaya koyan kişiyim. 2009 yılında başladığım çalışmalarda anlaşmanın fikri ve hukuki zeminini, haritalarını, koordinatlarını ve metnini hazırladım. Yazdığım makalemi ve içerdiği çalışmaları 2010 yılında devletimizin en üst makamına sunduk. O dönemde Başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yaklaşımı uygun gördü. Libya lideri Kaddafi’ye haritalar üzerinden bizzat kendisi anlattı ve anlaşma yapılması yönünde irade ortaya konulmasını sağladı. Ancak Kaddafi’nin bu görüşmeden birkaç ay sonra devrilmesiyle süreç beklemeye alındı. Bu dönemde çalışmalarımı sürdürdüm; makaleler yazdım ve 2018 yılında ‘Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur’ kitabını yazdım. Süreç 2019 yılında yeniden canlandı ve anlaşma imzalandı. Burada iki ayrı katkıyı açıkça ifade etmek gerekir: Anlaşmanın bilimsel ve teknik hazırlığını yapan benim. Bu çalışmayı uygun görüp, devlet politikasına ve uluslararası anlaşmaya dönüştüren siyasi iradenin sahibi ise Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır.”

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