Uluslararası medya öldüğü yönünde yayınlar yapıyor! Kim Yong-un, yönetimi Kim Yo-jong'a mı bıraktı?

Dünyanın en kapalı ülkelerinden Kuzey Kore’de liderlik tartışmaları yeniden gündemde. Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği ve iktidarın kız kardeşi Kim Yo-jong’a devredildiği yönündeki iddialar, sosyal medyada yayıldıktan sonra bazı uluslararası medya kuruluşlarında da yer buldu.

Küresel çapta tanınmış medya kuruluşları BBC, The Sun, United Daily News ve Reuters, Kuzey Kore'nin yüce lideri ve İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'un öldüğünü bildirmeye başladı.

Kuzey Kore’deki son gelişmeleri “Kuzey Kore'den son haberler” başlığıyla aktaran American Army isimli sosyal medya hesabında; “Son anlarında, ulusun kaderini küçük kız kardeşi Kim Yo-jong'a emanet etti; ona Kuzey Kore'nin siyasi manzarasını yönlendirme ve kızı Kim Ju-ae'yi destekleme görevini verdi. Son yıllarda Kim Yo-Yong, Kim Yong-un'un derin güvenini kazanarak Kuzey Kore partisi ve ordusundaki yükselişiyle onun ardından ikinci en güçlü figür haline geldi. ‘Kararlı, acımasız ve gök gürültüsü gibi taktikler’iyle ünlüdür. Sonuç olarak, Kim hanedanının şimdi bir ‘güç mücadelesi’ne mi sürükleneceği belirsizliğini koruyor, ancak dış gözlemciler genel olarak Kim Yo-jong'un acımasız yöntemlerinin hatta kardeşinininkini bile aştığını, Kim Yong-un'dan bile daha korkutucu olduğunu ve Kuzey Kore'nin yakında daha karanlık bir ‘terör çağı’na dalabileceğini düşünüyor” şeklinde değerlendirmelere yer verildi.