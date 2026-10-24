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Gündem Zonguldak'taki maden faciasında 3 gözaltı
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Zonguldak'taki maden faciasında 3 gözaltı

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Zonguldak'taki maden faciasında 3 gözaltı

Zonguldak, Kilimli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y. Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi.

3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

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Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

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