Zonguldak'taki maden faciasında 3 gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak, Kilimli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y. Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi.
3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.