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Karabük'te ölümcül kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Karabük'te ölümcül kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Foto - Karabük'te ölümcül kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güler Ç'nin (57) kullandığı elektrikli bisiklet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidinden geçmek isterken S.B'nin kullandığı 06 FF 1791 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Karabük'te ölümcül kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarpan otomobil savruldu.

#3
Foto - Karabük'te ölümcül kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Foto - Karabük'te ölümcül kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sağlık personelince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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