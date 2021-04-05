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Ekonomi Yeni fırsatlar elde edilebilir
Ekonomi

Yeni fırsatlar elde edilebilir

Dünyada paydaş ekonomi odaklı arayışların arttığını hatırlatan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:27:00 -
Yeni fırsatlar elde edilebilir

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, şu görüşleri paylaştı: “İçinde bulunduğumuz durumdan yararlanabiliriz. Yeni fırsatlar elde edebiliriz. Ülke olarak müthiş bir potansiyele sahibiz. Küresel finans piyasalarının tam ortasında yer alıyoruz. Kültürel mirasımız, jeopolitik konumumuz, ekonomik büyüklüğümüz ve hinterlandımızla katılım finans merkezi olmak için birçok şartı karşılıyoruz. Diğer yandan Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde bulunan Ürün Çeşitliliği ve Gelişimi, Danışma Kurulları, Eğitim, İK ve Sertifikasyon, Kurumsal İletişim ile Algı ve İtibar başlıklarında çalışmalarımıza büyük bir hızla devam etmemiz gerekiyor. Bu başlıklar üzerinden yürüteceğimiz çalışmalarla katılım finans modelinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişimini sağlayabilir, dünyanın merkezi haline gelebiliriz.” Hükümetin katılım finans sisteminin büyümesinin yolunu açtığını anımsatan Oran, şöyle dedi: “Kamunun katılım finans sektörüne aktif oyuncu olarak girmesi de bu yaklaşımın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Hakikaten ortada büyük bir başarı var. Sektörümüz, 2020 sonu itibarıyla piyasalara 240 milyar 133 milyon lira destek verdi. Aktif büyüklüğünü 437 milyar 92 milyon liraya ulaştırdı. Pazar payını yüzde 7.2’ye çıkardı. Sektörümüz istihdama da güç kattı, çalışan adedini 17 bine çekti.”

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