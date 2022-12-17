Yeni F-35 krizi... MMU'nun önemi bir kez daha ortaya çıktı

Yerli İHA'lar ve SİHA'lar Libya'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Irak ve Suriye'nin kuzeyine kadar birçok bölgede Türkiye'nin gücüne güç kattı. Son olarak Bayraktar Kızılelma gökyüzü ile buluştu. Sırada Milli Muharip Uçak var. Güney Kore'de yaşanan şifre krizi Milli Muharip Uçak'ın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi.

Büyük F-35 krizi

Türkiye savunma sanayiini geliştirdikçe bağımsızlığını güçlendiriyor. Oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Sahada ve masada etkisini artırıyor. Geleceğine kendi çıkarları doğrultusunda kendi isteğiyle yön veriyor.

Bunun ne kadar önemli olduğu Uzak Doğu'dan gelen bir haberle bir kez daha ortaya çıktı. O haber diğerlerinin yanı sıra özellikle Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

Güney Kore Kuzey Kore ile yaşanan itilaf nedeniyle ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında. Yoğun şekilde Amerikan silah ve mühimmatlarından kullanmakta. Bu kapsamda çok sayıda F-35 satın aldılar. Hatta bunlarla sık sık gövde gösterisi yapıyorlar.

F-35 jetleri kilitlendi

Fakat Güney Kore F-35'lerle ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. F-35 savaş uçaklarından 11'nin gece saatlerinde bir anda felç olduğu bildirildi. Gelen bilgi bu uçakların şifrelendiği ve ABD tarafından kilitlendiği yönünde.

Haliyle Seul durumdan ciddi şekilde rahatsız. Uçakları uçurmak için ABD'li yetkilileri arayıp şifreleri sormak zorunda kalmalarına öfkelendikleri bildiriliyor. Öyle ki acil durumlarda bunun ciddi güvenlik riskleri oluşturacağı yönünde yorumlar var.

ABD'den şifre istiyorlar

F-35 dünyanın en ileri beşinci nesil savaş uçağı olarak biliniyor. ABD bu jetleri birçok ülkeye satıyor. Ancak askeri teknolojik verilerin kontrolünü sağlayabilmek için bazı önlemler alıyor. F-35 savaş uçaklarının iki ana data linki var. Veriler Amerikan askeri sistemi içinde saklanıyor. Güney Kore'nin uçaklarında yaşadığı sıkıntının bu data linklerinin aktive edilmesi hakkında şifreye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Zamanla uygulamanın düzene gireceği ifade edilse de Güney Kore'nin ABD'den sürekli şifre talep etmesi Seul için rahatsız edici. Ayrıca uçakları satın alan ülkenin bunun tam kontrolünü elinde tutamaması başka bir sorun teşkil ediyor. Güney Kore bu uçaklara 8 milyar dolar ödedi. Ve savaş kabiliyetini ABD'nin şifre onayı nedeniyle zayıflatıyor.

Türkiye kendi jetini yapıyor

Güney Kore'de yaşanan bu sıkıntı Ege'de de yankı buldu. ABD, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları vermedi. Daha önce pek çok zorluğu kendi teknolojilerini geliştirerek aşan Türkiye şimdi de Milli Muharip Uçak'ı hayata geçiriyor.

Savunmada sırtını Batı'ya dayayan Yunanistan ise F-35'leri satın almak istiyor. Fakat Güney Kore'den gelen haber üzerine Yunan basınında da endişe var. Yunan basını bu uçakları kullanmak istediğimizde bizde Güney Kore'nin başına gelenleri yaşar mıyız? sorularını soruyor.