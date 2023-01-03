Yeni emekli maaşlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında o rakamı duyurdu! Son dakika: Memur ve emekli maaşları ne oldu? Refah payı zammı sonrası

Emekli memur aylıkları hakkında son bilgi: yüzde 25’in üzerinde artacak. Tarihi 15 Ocak 2023 yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi nedeniyle 600 ek gösterge artışından yararlanacak olan tüm emekli memurlar alacakları aylıklarında yüzde 25 zamma ek olarak 250 TL artış olacak.

Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.

Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

En düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme beklenmekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapmadı.

En düşük emekli aylıkları öncelikle kök aylık üzerinden artırılıyor, kanunla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor.

Kök aylıklar yüzde 25 oranında artırıldığında 3.500 TL’nin altında emekli aylığı kalmayacak. 2000 sonrası SSK’lıların en düşük emekli aylığı 3.631 TL olacak. Ancak, 3.500 TL’lik alt sınırın yükseltilmesi bekleniyor.