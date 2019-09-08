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Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yarın dersbaşı yapacak

08 Eylül 2019 Pazar 09:03
Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

- Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.

Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.



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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:03
  1. Destekleme ve Yetiştirme Kursları
  2. ilk ders zili
  3. meb
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  5. yeni eğitim öğretim yılı

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