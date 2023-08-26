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Ekonomi Yeni düzenleme iştahı artırdı! 10 milyar dolar Türkiye'ye aktı
Ekonomi

Yeni düzenleme iştahı artırdı! 10 milyar dolar Türkiye'ye aktı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:47:00 -
Yeni düzenleme iştahı artırdı! 10 milyar dolar Türkiye'ye aktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, güneş enerjisinde yapılan düzenlemeyle bir yıl içinde beklentinin üzerinde bir yatırım iştahıyla karşılaştıklarını belirterek, '10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi.' ifadesini kullandı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ağustosta Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle güneş enerjisinde yatırım seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Lisanssız elektrik üretimine yönelik adımlarla tüketicilerin güneş enerjisinden elektrik üreterek öz tüketimini karşılamasının kolaylaştırıldığına işaret edilen açıklamada, böylece abonelerin tükettikleri elektriğe karşılık gelecek ek kapasiteyi de sisteme satarak gelir elde edebildikleri vurgulandı.

Ayrıca, düzenleme kapsamında yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin ülkenin her yerinde tesis kurabilme imkanına kavuştuğu ifade edildi.

"LİSANSSIZ ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 13 BİN 500 MEGAVATA ULAŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Düzenlemeyi anlamadan aceleyle eleştirenler ve 'şalterler kapanacak, yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek' şeklinde yorum yapanlar, mahcup oldu." değerlendirmesinde bulundu.
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Düzenlemeyle herkesin kolayca enerji yatırımcısı olmasının önünü açtıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tek bir bölge görerek 'istediğin yerde üret istediğin yerde tüket' diyen bir düzenlemeyle güneş seferberliği başlattık ve hamdolsun 1 yıl içinde beklentimizin üstünde bir yatırım iştahı ve gayretiyle karşılaştık. 10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi. İşletmeye giren 2 bin megavatın üzerinde güç ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 13 bin 500 megavat seviyelerine ulaştı. Bu süreçte 240 bin megavatsaatlik enerji için lisanssız üreticilere bir ödeme yapılmazken bu enerji son elektrik tüketicisinin hizmetine bedelsiz olarak sunuldu. Bu rakamlar katlanarak artacak ve güneş seferberliğiyle bütün Türkiye kazanmaya devam edecek."

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