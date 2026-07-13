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Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Bangladeş’te meydana gelen şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi.

#1
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Bangladeş’te muson yağmurları felakete dönüştü. Yetkililer, en az bir hafta önce başlayan şiddetli yağışların son günlerde şiddetlenmesiyle sel ve toprak kayması meydana gelen ülkede yüksek riskli bölgelerdeki aileler tahliye edilirken sınavlar da ertelendi.

#2
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Binlerce kişinin hükümetin kurduğu barınaklarda yaşadığı ülkede Chittagong, Cox’s Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj’ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

#3
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Ülkede son dönemde meydana gelen yağışlarda 51 kişi hayatını kaybederken, bir milyondan fazla kişi şiddetli yağışlardan etkilendi.

#4
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Binlerce kişi, başkent Dakka da dahil şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu evlerini kaybederken hayatını kaybedenlerden 28’i Arakanlı Müslümanların sığındığı Cox’s Bazar’da kaydedildi.

#5
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Çok sayıda nehrin bulunduğu Bangladeş, yıllık muson mevsiminde sık sık şiddetli yağmur ve sellere maruz kalıyor.

#6
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Uzmanlar, iklim değişikliğinin yağışları daha yoğun ve daha sık hale getirdiği konusunda uyarıyor.

#7
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Bangladeş’te muson yağmurları felakete dönüştü.

#8
Foto - Yağışlar felakete dönüştü Muson yağmuru 51 can kaybına yol açtı

Bangladeş’te muson yağmurları felakete dönüştü.

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